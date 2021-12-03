С 2014 по 2020 год благодаря увеличению господдержки в Крыму заложено более 4 тысяч гектаров виноградников

С 2014 по 2020 год благодаря увеличению господдержки в Крыму заложено более 4000 гектаров виноградников. Об этом сообщили в минсельхозе РК. По его словам, в этом году планируется заложить более 850 гектаров.

Почти 3 млн. саженцев винограда подготовили для закладки 18 крымских виноградарских предприятий. Такого количества хватит на 809 гектаров. Погодные условия в Крыму позволяют закладывать виноградники в декабре, — отметили в министерстве сельского хозяйстве.

Подчеркивается, что основной целю господдержки отрасли виноградарства является обновление посадки малопродуктивных виноградников, возраст которых составляет свыше 20 лет, а также наращивание площади молодых виноградников.

В 2015 году удельный вес площадей виноградников возрастом свыше 20 лет в Республике Крым составлял 52%, это площади, с которых получают урожаи с низкой урожайностью. При этом, за период с 2015 по 2020 год, в республике удалось обновить посадки виноградников, при этом удельный вес малопродуктивных виноградников снизился с 52% до 40%. Это отразилось на увеличении уровня урожайности и росте объёма валового сбора, — говорится в сообщении.

Урожайность в 2015 году составляла 49,8 ц/га, а в 2020 году — 63,6 ц/га. При этом валовой сбор вырос с 65 тыс. тонн в 2015 году до 100,8 тыс. тонн в 2020 году.

Планируется, что валовой сбор винограда урожая 2021 года составит не менее 102,23 тысяч тонн при урожайности 63,7 ц/га, что на 1,4 % выше урожая 2020 года.