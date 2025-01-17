С 2025 года бесплатной медицины для россиян станет больше

Объем средств на реализацию базовой и территориальных программ ОМС беспрецедентно растет все последние годы. Для территориальных программ ОМС он составил 3,6 трлн рублей (рост к 2024 году на 16,7%) и на оказание базовой программы ОМС федеральными медицинскими организациями — 250,9 млрд рублей (рост к 2024 году на 17,4%). Благодаря этому в программе предусмотрено увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам бесплатно, в том числе в рамках профилактических медицинских осмотров, медицинской реабилитации, лечения в стационарах, оказание скорой медицинской помощи.

Статья с подробными разъяснениями министра здравоохранения России и других экспертов доступна по ссылке.

Ознакомиться с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2024 года № 1940 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» можно по ссылке, с постановлением Совета министров Республики Крым от 28 декабря 2024 года № 839 «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» по ссылке.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК