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С 2025 года бесплатной медицины для россиян станет больше

С 2025 года бесплатной медицины для россиян станет больше

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 16:28 17.01.2025

Правительство РФ утвердило Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 2025 по 2027 год. В интервью для «Комсомольской правды» министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко разъяснил особенности и нововведения этой программы.

Объем средств на реализацию базовой и территориальных программ ОМС беспрецедентно растет все последние годы. Для территориальных программ ОМС он составил 3,6 трлн рублей (рост к 2024 году на 16,7%) и на оказание базовой программы ОМС федеральными медицинскими организациями — 250,9 млрд рублей (рост к 2024 году на 17,4%). Благодаря этому в программе предусмотрено увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам бесплатно, в том числе в рамках профилактических медицинских осмотров, медицинской реабилитации, лечения в стационарах, оказание скорой медицинской помощи.

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Статья с подробными разъяснениями министра здравоохранения России и других экспертов доступна по ссылке.

Ознакомиться с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2024 года № 1940 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» можно по ссылке, с постановлением Совета министров Республики Крым от 28 декабря 2024 года № 839 «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» по ссылке.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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