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С 2026 года семьи в у смогут получать налоговую выплату

С 2026 года семьи в Крыму смогут получать налоговую выплату

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:50 31.05.2024

Мера станет доступной работающим гражданам с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека. Для сравнения в 2024 году в Республике Крым один прожиточный минимум составляет 14 989 рублей.

Выплачивать средства будет Социальный фонд России. Предварительно дополнительной поддержкой будут охвачены порядка 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей.

В ходе Послания Президент поставил задачу по снижению налоговой нагрузки на семьи с детьми, подчеркнув, что в семьях, где растут дети, должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем, – рассказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Он пояснил, что, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека, часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена в форме семейной налоговой выплаты. Налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница – возвращена гражданину.

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Оформлять меру поддержки можно будет через Госуслуги или клиентскую службу Социального фонда России. При этом, будет учитываться не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи.

источник: Редакторский блок Центра управления регионом Республики Крым

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