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 С 21 февраля россияне смогут получить ковид-сертификат при наличии антител
Фото: минздрав РК

С 21 февраля россияне смогут получить ковид-сертификат при наличии антител

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 10:53 21.02.2022

Граждане России с 21 февраля могут получить сертификат о перенесенной коронавирусной инфекции на основании наличия антител. Об этом сообщает Минздрав РФ на своем официальном сайте.

Сертификат будет формироваться однократно при наличии на Едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее 3 календарных дней со дня подачи заявления на Портале госуслуг, — говорится в сообщении.

Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. При этом требований к уровню антител не устанавливается – достаточно их наличия в организме. Срок действия сертификата в этом случае составит 6 месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.

Кроме того, сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг.  Срок действия сертификата в этом случае составит 1 год с даты положительного ПЦР-теста, — уточнили в Минздраве.

 

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