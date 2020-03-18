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С 23 марта по 12 апреля – весенние каникулы для школьников
Фото: ФБ

С 23 марта по 12 апреля – весенние каникулы для школьников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:47 18.03.2020

Весенние каникулы в российских школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля. То есть, три недели, вместо одной. Об этом 18 марта объявил Министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования. Причина известна — коронавирус.

Одновременно с этим учебные заведения должны будут организовать дистанционное обучение школьников, открыв образовательные ресурсы, добавил министр.

В свою очередь руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что досрочной сдачи Единого государственного экзамена в этом году не будет. Все экзамены будут сдаваться в основное время в июне.

Приемные комиссии вузов в этом году планируется полностью перевести на дистанционную работу, рассказал Министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, Минобрнауки намерено до начала приемной кампании в вузы завершить разработку онлайн-сервисов для абитуриентов.

С 23 марта по 12 апреля – весенние каникулы для школьников

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