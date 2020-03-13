Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | С 23 марта в Севастопольском регионе — пожароопасный сезон

crimeapress_news

С 23 марта в Севастопольском регионе - пожароопасный сезон
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

С 23 марта в Севастопольском регионе — пожароопасный сезон

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:11 13.03.2020

Пожароопасный сезон в Севастопольском регионе объявлен с 23 марта в связи с увеличением среднесуточной температуры, а также опасностью возникновения лесных пожаров. С этого дня «Севастопольский лесхоз» сможет проводить дополнительные мероприятия по защите леса, а для жителей будут действовать правила посещения лесов.

Принятие Постановления обяжет граждан при посещении лесов, расположенных на территории города соблюдать требования пожарной безопасности, а также послужит основанием для начала проведения эффективных мероприятий по охране лесов от пожаров, – цитирует пресс-служба начальника Главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя Юлию Гаврилову.

Внимание! Во время пожароопасного сезона жителям и гостям города специалисты рекомендуют воздержаться от посещения лесов – за исключением мест, которые специально оборудованы для отдыха на природе.

Напомним, в Крыму пожароопасный сезон стартует с 1 апреля — здесь.

С 23 марта в Севастопольском регионе - пожароопасный сезон

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.