С 23 по 29 сентября на территории Крыма произошло 26 пожаров

В ГУ МЧС России по РК озвучили итоги недели с 23 по 29 сентября:

На территории полуострова в этот период произошло 26 техногенных пожаров. Спасён 1 человек. Возгораний сухой растительности – 36. Силы МЧС России реагировали на 24 дорожно-транспортных происшествия, помощь потребовалась 22 людям. В горно-лесной местности зарегистрировано 3 происшествия. Спасено 5 человек. На водных объектах зарегистрировано 3 происшествие, оказана помощь 1 человеку. На территории Республики Крым пиротехниками Главного управления МЧС России по Республике Крым ликвидированы 36 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.