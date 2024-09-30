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С 23 по 29 сентября на территории Крыма произошло 26 пожаров
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

С 23 по 29 сентября на территории Крыма произошло 26 пожаров

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 13:18 30.09.2024

В ГУ МЧС России по РК озвучили итоги недели с 23 по 29 сентября:

На территории полуострова в этот период произошло 26 техногенных пожаров. Спасён 1 человек. Возгораний сухой растительности – 36. Силы МЧС России реагировали на 24 дорожно-транспортных происшествия, помощь потребовалась 22 людям.    В горно-лесной местности зарегистрировано 3 происшествия. Спасено 5 человек.  На водных объектах зарегистрировано 3 происшествие, оказана помощь 1 человеку.  На территории Республики Крым пиротехниками Главного управления МЧС России по Республике Крым ликвидированы 36 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. 

источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

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