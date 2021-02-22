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Внимание, школьники и их родители! Каникулы в Крыму – с 23 по 29 марта, а потом – «удалёнка»

С 24 февраля на мыс Фиолент будут ходить три дополнительных автобуса для школьников

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:52 22.02.2021

В Правительстве Севастополя сообщили: по просьбам родителей и детей, которые проживают на Фиоленте, Департаментом образования и науки совместно  с Департаментом транспорта проработан вопрос организации дополнительных автобусов.

На это направление выделено три дополнительных автобуса которые с 24 февраля будут осуществлять перевозку пассажиров.  Автобусы будут подаваться до начала и после окончания занятий в образовательных учреждениях, — пояснили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

На сегодняшний день, напомним, в рабочие дни с 7:00 до 08:30, а также с 13:00 до 15:30 на мыс Фиоленте работает маршрут № 3 с интервалом 15 минут между отправлениями.

С 24 февраля на мыс Фиолент будут ходить три дополнительных автобуса для школьников

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