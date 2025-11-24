С 24 ноября — у нотариуса новая обязанность: извещать наследников о долгах наследодателя﻿

Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем открытия наследственного дела, нотариус, ведущий наследственное дело, обязан направить запрос в Центральный каталог кредитных историй в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» для получения информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история наследодателя, либо об отсутствии кредитной истории наследодателя.
Федеральный закон от 23.11.2024 N 407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Закон вступает в силу по истечении 1 года после дня его официального опубликования.
источник: КонсультантПлюс
