Прямо сейчас:
Главная | Актуально | С 24 ноября — у нотариуса новая обязанность: извещать наследников о долгах наследодателя﻿
Новости Республики
С 24 ноября - у нотариуса новая обязанность: извещать наследников о долгах наследодателя﻿
источник иллюстрации: Нотариальная палата Севастополя

С 24 ноября — у нотариуса новая обязанность: извещать наследников о долгах наследодателя﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:41 24.11.2025

Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем открытия наследственного дела, нотариус, ведущий наследственное дело, обязан направить запрос в Центральный каталог кредитных историй в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» для получения информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история наследодателя, либо об отсутствии кредитной истории наследодателя.

Федеральный закон от 23.11.2024 N 407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Закон вступает в силу по истечении 1 года после дня его официального опубликования.

источник: КонсультантПлюс

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.