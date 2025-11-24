С 24 ноября — у нотариуса новая обязанность: извещать наследников о долгах наследодателя﻿

Закон вступает в силу по истечении 1 года после дня его официального опубликования.

Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем открытия наследственного дела, нотариус, ведущий наследственное дело, обязан направить запрос в Центральный каталог кредитных историй в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» для получения информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история наследодателя, либо об отсутствии кредитной истории наследодателя.

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.