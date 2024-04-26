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С 25 апреля в у введено ограничение пребывания граждан в лесах

С 25 апреля в Крыму введено ограничение пребывания граждан в лесах

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:52 26.04.2024

На территории земель лесного фонда в Республике Крым с 25 апреля введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ.

Соответствующие меры внедрены для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в соответствии с приказом минприроды Крыма «Об ограничении пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности». В этом же приказе — перечень разрешенных мест отдыха в период введенного режима ограничения.

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Что запрещено:

— разведение костров,

— проведение пожароопасных работ,

— проведение работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах,

— сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов,

— проведение сельхоз палов и газосварочных работ.

Ограничения, указанные в приказе не распространяются на лиц, осуществляющих деятельность по использованию лесов в соответствии с действующим законодательством, в том числе лиц, использующие лесные участки в целях осуществления рекреационной деятельности (оказывающих рекреационные услуги) и лиц, находящихся на данных рекреационных лесных участках (получающих рекреационные услуги).

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