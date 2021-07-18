С 25 июля меняется схема движения по Ялтинскому кольцу. Почти на год

Напомним, в рамках строительства восьмого этапа трассы «Таврида» на месте Ялтинского кольца предусмотрено строительство двухуровневой транспортной развязки с элементом кольцевого пересечения. В связи с этим:

С 25 июля 2021 года по 1 мая 2023 года изменится схема движения по Ялтинскому кольцу. На период реконструкции транспортной развязки компания «ВАД» обеспечит проезд по временным объездным дорогам вокруг кольца.Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На месте Ялтинского кольца будет построено два путепровода тоннельного типа. Проектной документацией также предусмотрено устройство шести примыканий в одном уровне для проездов к местам проживания местных жителей. Для организации пассажирских перевозок на транспортной развязке будут организованы две автобусные остановки с карманами для заезда общественного транспорта, посадочными площадками и площадками под автопавильон, а также устройство тротуаров в направлении движения основных потоков пешеходов.