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С 26 февраля в Крым можно проехать «по единому билету»
Фото: АНО "ЕТД"

С 26 февраля в Крым можно проехать «по единому билету»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:26 26.02.2022

26 февраля стартовали мультимодальные перевозки по «единому билету» в Крым. Как уточняет оператор перевозок АНО «Единая транспортная дирекция», это сделано в связи с временной приостановкой работы ряда аэропортов на юге России и для обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова. Задействованы поезда и автобусы.

Автобусы будут курсировать с 26 февраля по 10 марта в ежедневном режиме. Они будут отправляться от железнодорожной станции Анапа дважды в день: в 8:30 и 13:00. Прибывать на железнодорожный вокзал Симферополь в 12:30 и 17:00 соответственно.

В обратном направлении от железнодорожного вокзала Симферополь автобусы будут отправляться в 9:00 и 11:00, прибывать на железнодорожную станцию Анапа в 13:00 и 15:00 соответственно, — сообщили в АНО «ЕТД».

На автобусную и железнодорожную перевозки будет выписываться «единый» билет». Оформление билета на автобусы прекращается за 30 минут до отправления. На детей до 5 лет осуществляется оформление безденежного проездного документа с занятием отдельного места.

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Пассажиры могут оформить билеты с сегодняшнего дня в кассах железнодорожных вокзалов, а также с использованием сайта АНО «ЕТД» (подраздел «поезд+автобус»). Более подробную информацию можно узнать по телефону круглосуточной бесплатной «горячей» линии 8 (800) 600-1-006.


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