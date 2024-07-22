С 26 июля в Севастополе будет действовать запрет на посещение лесов

26 июля вступает в силу приказ Севприроднадзора об ограничении посещения лесов на 21 день. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах и на особо охраняемых природных территориях города обсудили на заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева.

Начиная с 26 июля въезжать или заходить в леса смогут только сотрудники экстренных служб, сотрудники Севприроднадзора, лесники, а также люди, которым нужно проехать к своему дому или к даче – при условии, что другой дороги, кроме лесной, нет. Въезды в леса перекрыты шлагбаумами. Поручил усилить патрулирование лесов. Вместе с этим утверждён перечень мест, где можно отдыхать – при условии соблюдения правил пожарной безопасности, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Перечень мест отдыха на территории Севастопольского лесничества, разрешённых к посещению в период действия ограничений:

— «Сапун-Гора»;

— урочище «Золотой пляж» (береговая полоса Чёрного моря);

— урочище «Ближний пляж»;

— место отдыха «Алсу»;

— зона отдыха «Сухая речка»;

— урочище «Аязьма» (Инжир);

— урочище «Торопова дача»;

— «Скала Парус»;

— «Турецкая поляна»;

— зона отдыха «Узунджа»;

— зона отдыха «Мыс Сарыч»;

— «Парк 35-летия Победы» (Толстяк);

— «III кордон».

Разводить костры и пользоваться мангалами запрещено везде, кроме урочища «Торопова дача».

В этом году в Севастополе зафиксировано 13 лесных пожаров общей площадью чуть более пяти гектаров, затраты на тушение пожаров составили 202,9 тыс. рублей. За прошедшую неделю с 15 по 21 июля лесных пожаров и пожаров на особо охраняемых природных территориях не зафиксировано. Учитывая неблагоприятную пожарную обстановку, информирование граждан происходит на ежедневной основе: в СМИ, в телеэфире, социальных сетях», – отметила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Патрулирование лесов проводится силами дирекции особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства и Севастопольского лесничества. К работе по патрулированию также привлечены волонтёры. Проведено 120 профилактических бесед и 35 рейдов. Совместно с управлением МВД России проведено два рейда, по результатам которых составлено три протокола, протокол с привлечением к административной ответственности, протокол по нарушению ст. 8.39 КоАП РФ.

С 15 по 21 июля выполнены работы по обновлению 70 км минерализованных полос, проведена реконструкция лесных дорог, прокладка разрыва и уход за разрывами, благоустройство зон отдыха.

Напомним, согласно приказу об ограничении посещения лесов, на всей территории Севастопольского лесничества вводится ограничение въезда транспортных средств за исключением:

— транспортных средств лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных формирований;

— служебного автотранспорта Севприроднадзора;

— служебного автотранспорта Севастопольского лесничества;

— служебного автотранспорта дирекции ООПТ и лесного хозяйства;

— транспортных средств лесопользователей;

— транспортных средств граждан, следующих через территорию Севастопольского лесничества к местам постоянного жительства, огородничества и садоводства, находящимся в их собственности, аренде, принадлежащим на иных видах прав при отсутствии альтернативного доступа.

Вводится ограничение на пребывание граждан на территории Севастопольского лесничества, за исключением:

— мест отдыха, разрешённых к посещению;

— прохода через территорию Севастопольского лесничества к местам постоянного жительства, огородничества и садоводства, находящимся в их собственности, аренде, принадлежащим на иных видах прав при отсутствии альтернативного доступа.

В период ограничений на территории Севастопольского лесничества запрещается:

— использование устройств, производящих какие-либо продукты, вырабатывающие электроэнергию или преобразующие один вид энергии в другой;

— разведение открытого огня, разжигание мангалов, жаровен, электро-газовых плит, примусов и тому подобных устройств;

— запуск пиротехнических изделий, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора;

— использование сосудов с избыточным внутренним давлением для хранения сжатых, сжиженных и растворённых под давлением газов;

— причаливание водного транспорта, за исключением случаев доставки граждан к местам отдыха, разрешённым к посещению в период действия ограничений;

— осуществление заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя