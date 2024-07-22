С 26 июля в Севастополе будет действовать запрет на посещение лесов

26 июля вступает в силу приказ Севприроднадзора об ограничении посещения лесов на 21 день. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах и на особо охраняемых природных территориях города обсудили на заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева.
Начиная с 26 июля въезжать или заходить в леса смогут только сотрудники экстренных служб, сотрудники Севприроднадзора, лесники, а также люди, которым нужно проехать к своему дому или к даче – при условии, что другой дороги, кроме лесной, нет. Въезды в леса перекрыты шлагбаумами. Поручил усилить патрулирование лесов. Вместе с этим утверждён перечень мест, где можно отдыхать – при условии соблюдения правил пожарной безопасности, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.
Перечень мест отдыха на территории Севастопольского лесничества, разрешённых к посещению в период действия ограничений:
— «Сапун-Гора»;
— урочище «Золотой пляж» (береговая полоса Чёрного моря);
— урочище «Ближний пляж»;
— место отдыха «Алсу»;
— зона отдыха «Сухая речка»;
— урочище «Аязьма» (Инжир);
— урочище «Торопова дача»;
— «Скала Парус»;
— «Турецкая поляна»;
— зона отдыха «Узунджа»;
— зона отдыха «Мыс Сарыч»;
— «Парк 35-летия Победы» (Толстяк);
— «III кордон».
Разводить костры и пользоваться мангалами запрещено везде, кроме урочища «Торопова дача».
В этом году в Севастополе зафиксировано 13 лесных пожаров общей площадью чуть более пяти гектаров, затраты на тушение пожаров составили 202,9 тыс. рублей. За прошедшую неделю с 15 по 21 июля лесных пожаров и пожаров на особо охраняемых природных территориях не зафиксировано. Учитывая неблагоприятную пожарную обстановку, информирование граждан происходит на ежедневной основе: в СМИ, в телеэфире, социальных сетях», – отметила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.
Патрулирование лесов проводится силами дирекции особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства и Севастопольского лесничества. К работе по патрулированию также привлечены волонтёры. Проведено 120 профилактических бесед и 35 рейдов. Совместно с управлением МВД России проведено два рейда, по результатам которых составлено три протокола, протокол с привлечением к административной ответственности, протокол по нарушению ст. 8.39 КоАП РФ.
С 15 по 21 июля выполнены работы по обновлению 70 км минерализованных полос, проведена реконструкция лесных дорог, прокладка разрыва и уход за разрывами, благоустройство зон отдыха.
Напомним, согласно приказу об ограничении посещения лесов, на всей территории Севастопольского лесничества вводится ограничение въезда транспортных средств за исключением:
— транспортных средств лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных формирований;
— служебного автотранспорта Севприроднадзора;
— служебного автотранспорта Севастопольского лесничества;
— служебного автотранспорта дирекции ООПТ и лесного хозяйства;
— транспортных средств лесопользователей;
— транспортных средств граждан, следующих через территорию Севастопольского лесничества к местам постоянного жительства, огородничества и садоводства, находящимся в их собственности, аренде, принадлежащим на иных видах прав при отсутствии альтернативного доступа.
Вводится ограничение на пребывание граждан на территории Севастопольского лесничества, за исключением:
— мест отдыха, разрешённых к посещению;
— прохода через территорию Севастопольского лесничества к местам постоянного жительства, огородничества и садоводства, находящимся в их собственности, аренде, принадлежащим на иных видах прав при отсутствии альтернативного доступа.
В период ограничений на территории Севастопольского лесничества запрещается:
— использование устройств, производящих какие-либо продукты, вырабатывающие электроэнергию или преобразующие один вид энергии в другой;
— разведение открытого огня, разжигание мангалов, жаровен, электро-газовых плит, примусов и тому подобных устройств;
— запуск пиротехнических изделий, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора;
— использование сосудов с избыточным внутренним давлением для хранения сжатых, сжиженных и растворённых под давлением газов;
— причаливание водного транспорта, за исключением случаев доставки граждан к местам отдыха, разрешённым к посещению в период действия ограничений;
— осуществление заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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