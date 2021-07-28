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С 29 июля до 2 августа в Крыму будет очень жарко

С 29 июля до 2 августа в Крыму будет очень жарко

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:12 28.07.2021

Соскучились по «аномальной жаре»? Прилагательное это надо использовать осторожно, но из песни слов не выкинешь – в ближайшие дни в Крыму будет очень жарко, среднесуточная температура превысит многолетние показатели. МЧС даже объявило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму с 29 июля по 2 августа.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 29 июля по 2 августа в Крыму ожидается аномально жаркая погода, со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической.

При прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения ландшафтных пожаров. С 30 апреля 2021 года в связи с высокой пожарной опасностью на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Также введен запрет на посещение гражданами лесов и въезда автотранспорта в лесные массивы. Введение особого противопожарного режима подразумевает под собой дополнительные требования по соблюдению правил пожарной безопасности жителями и гостями Республики Крым, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Как уточнили в крымском Гидрометцентре, сухую и жаркую погоду до конца рабочей недели обусловят воздушные массы тропических широт. Дневная температура в эти дни повысится до +37 С.

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При такой жаре не лишними будут полезные советы:

— ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки;

— при нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание, по возможности дополнительно включить вентиляторы или кондиционеры;

— при выходе на улицу рекомендуется одевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, на улице обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками;

— поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает;

— особое внимание при аномально жаркой погоде уделите безопасности детей и пожилых людей. Не оставляйте детей, домашних животных в припаркованных машинах на солнце;

— соблюдайте питьевой режим, избегая сладких и алкогольных напитков;

— помогайте окружающим. Если кто-то из ваших знакомых подвергается риску для здоровья в связи с аномальной жарой, помогите им получить необходимую помощь и рекомендации;

 — отдыхая у водоема, избегайте перепадов температуры, которые могут быть вызваны перегревом на солнце и резким погружением в холодную воду.

С 29 июля до 2 августа в Крыму будет очень жарко

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