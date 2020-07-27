С 29 июля наступает самая жаркая пятидневка года. Причем не только в Крыму

Но и август у моря будет знойным.

Последние дни июля и первые дни августа станут самым теплым периодом в году для России. О том, что наступает самая жаркая пятидневка сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Возникает вопрос, а почему не в конце июня, во время летнего солнцестояния, когда самое насыщенное солнечной энергией время? Дело в том, что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность. К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы, — пояснил он.

Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны. При этом для прибрежных городов показатели сместятся на август.

Потому что передача энергии от солнца происходит по законам молекулярной теплопроводности, то есть медленно. А море очень «жадное», оно очень мало отдает энергии, — рассказал Вильфанд.

В Крыму, несмотря на жаркую погоду,сегодня и завтра ожидаются ливни и даже град. А вот с 29 июля погода «вспомнит» о самой жаркой пятидневке. От +32 до + 37 С днем ожидается в эти дни.

Во второй части недели море успокоится, а жара начнет усиливаться. Ночами +19…+24, а днем +32…+37. Температура воды — чуть выше 20 градусов, — отметили в крымском гидрометцентре.

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