С 29 июля наступает самая жаркая пятидневка года. Причем не только в Крыму

Но и август у моря будет знойным.
Последние дни июля и первые дни августа станут самым теплым периодом в году для России. О том, что наступает самая жаркая пятидневка сообщил
Возникает вопрос, а почему не в конце июня, во время летнего солнцестояния, когда самое насыщенное солнечной энергией время? Дело в том, что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность. К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы, — пояснил он.
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны. При этом для прибрежных городов показатели сместятся на август.
Потому что передача энергии от солнца происходит по законам молекулярной теплопроводности, то есть медленно. А море очень «жадное», оно очень мало отдает энергии, — рассказал Вильфанд.
В Крыму, несмотря на жаркую погоду,сегодня и завтра ожидаются ливни и даже град. А вот с 29 июля погода «вспомнит» о самой жаркой пятидневке. От +32 до + 37 С днем ожидается в эти дни.
Во второй части недели море успокоится, а жара начнет усиливаться. Ночами +19…+24, а днем +32…+37. Температура воды — чуть выше 20 градусов, — отметили в крымском гидрометцентре.
Подробнее о погоде на полуострове –
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..