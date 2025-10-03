С 3 октября в Севастополе отменяется особый противопожарный режим

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева рассмотрен проект постановления об отмене действия особого противопожарного режима на территории города. С инициативой выступил и. о. директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

В связи с уменьшением среднесуточной температуры воздуха и снижением класса пожарной опасности предлагается с 3 октября текущего года на территории Севастополя отменить особый противопожарный режим и, соответственно, снять установленные дополнительные требования по пожарной безопасности, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Алексея Краснокутского.

Решение основано на текущей метеорологической обстановке: в регионе установилась влажная погода, а среднесуточная температура значительно снизилась. По данным Севастопольского филиала ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», класс пожарной опасности в городе сейчас составляет 2 (малый). Кроме того, со 2 октября уже разрешено посещение лесов.

Отмена особого режима означает, что с 3 октября 2025 года на территории Севастополя вновь разрешается, но с учетом обязательного выполнения требований пожарной безопасности, проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов на участках садоводческих и огороднических товариществ. Также возобновляется использование мангалов и других приспособлений для приготовления пищи с применением открытого огня.