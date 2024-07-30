С 30 июля открыты все входные группы Херсонеса Таврического

С 30 июля пройти на территорию музея-заповедника можно как со стороны парка имени Анны Ахматовой, так и с улицы Древней.

Напоминаем, что до 31 августа Херсонес Таврический открыт с 09:00 до 21:00. Приглашаем гостей города приобрести билет в музей-заповедник на официальном сайте (https://chersonesos-sev.ru/visitors/tickets/) или в кассах у Центральных, Восточных и Западных входных групп. Севастопольцы по-прежнему могут посетить Херсонес бесплатно при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих наличие постоянной или временной регистрации. Для верующий вход в Свято-Владимирский кафедральный собор на территории музея-заповедника ‒ только в соответствии с расписанием богослужений! Ознакомиться с ним можно на сайте Свято-Владимирского Херсонесского монастыря. В остальное время вход в музей-заповедник осуществляется по билетам. Планируйте свой визит заранее и до встречи в Херсонесе Таврическом! — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.