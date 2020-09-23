С 30 октября крымчане с легкой формой коронавируса будут лечиться дома

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что с 30 октября крымчане с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которая протекает в легкой форме, будут проходить лечение на дому. По информации республиканского минздрава, все пациенты с положительным тестом на коронавирус сразу будут попадать в больницу. На месте врач или фельдшер определит степень тяжести болезни: при легкой форме и бессимптомном течении больного отправят домой.

При этом Глава Крыма поручил провести служебное расследование по всем случаям, когда заболевшим коронавирусом и вирусной пневмонией было отказано в госпитализации в медицинские учреждения. Также Сергей Аксёнов дал поручение министру здравоохранения РК Игорю Чемоданову ежедневно лично отрабатывать жалобы граждан на тему отказа от госпитализации.

Лично читаю все обращения, поступающие в социальных сетях на тему здравоохранения. К сожалению, зафиксированы случаи, когда гражданам приходилось несколько дней ждать приезда врачебной бригады. Все подобные обращения должны быть отработаны в полном объеме. Обратная связь должна быть установлена с заявителями в течение одного часа, — сказал Глава Республики.

Кроме того, по словам Сергея Аксёнова, всех медработников и сотрудников Роспотребнадзора, кто работал с зараженными коронавирусом, представят к различного рода наградам.