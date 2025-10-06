Прямо сейчас:
С 4 по 10 октября 2025 года в Симферополе — профилактическое мероприятие «Детское кресло»

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 14:25 06.10.2025

В целях предупреждения детского дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров, в период с 4 по 10 октября 2025 года в г. Симферополе проводиться профилактическое мероприятие «Детское кресло».

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции будут выявляться и пресекаться административные правонарушения в части нарушения правил безопасной перевозки детей.

Напоминаем, что согласно ч. 3 ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за перевозку детей до 12 лет без детских удерживающих устройств, предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере 3000 рублей.

Применение детских удерживающих устройств, а также неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения РФ водителями транспортных средств помогает сохранить жизнь главному пассажиру — ребёнку, самому ценному в жизни и нуждающемуся в постоянной заботе и защите со стороны взрослых!

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

Просмотры: 11

