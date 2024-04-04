С 5 апреля — капсульная выставка артефактов из Каменной Могилы в Херсонесе

5 апреля в холле зала временных выставок Византийской экспозиции начнет работу капсульная выставка «Чуринги — сакральные предметы духовного мира древних людей». Ее посетители смогут увидеть творения первобытных художников, воссоздающие образы змей, птиц, мамонтов, носорогов, пещерного льва, бизона, быка, рыб и связанные с тотемическими, магическими, анимистическими представлениями населения Северного Приазовья.

Вы узнаете, что чуринги играли важную роль в жизни древних, представляя собой нечто священное, тайное и сокровенное. Люди верили, что душа человека, постоянно живущая в теле и покидающая его во время сна и смерти, переселяется в чурингу. Именно поэтому данный предмет имел каждый соплеменник и прятал его в недоступных местах, находившихся под надзором старейшин и воинов. Подобные хранилища были расположены на территории Каменной Могилы в гроте Чуринг, в пещерах Бизона, Артемиды, Козы, Колдуна, Подковы. Там было найдено около 300 песчаниковых чуринг разных размеров и конфигураций, датируемых эпохой позднего палеолита – бронзы. Это свидетельствует о существовании у кочевников Приазовья первобытной формы религии – анимизма, связанного с представлениями о душе и ее загробном существовании, — отмечают в пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Особая ценность священных предметов – чуринг состоит в том, что они позволяют приоткрыть окно в неведомый, но чрезвычайно интересный мир племен, живших в Евразии в эпоху палеолита – бронзы.