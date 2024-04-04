Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | С 5 апреля — капсульная выставка артефактов из Каменной Могилы в Херсонесе
актуально в республике
С 5 апреля — капсульная выставка артефактов из Каменной Могилы в Херсонесе

С 5 апреля — капсульная выставка артефактов из Каменной Могилы в Херсонесе

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:02 04.04.2024

5 апреля в холле зала временных выставок Византийской экспозиции начнет работу капсульная выставка «Чуринги — сакральные предметы духовного мира древних людей». Ее посетители смогут увидеть творения первобытных художников, воссоздающие образы змей, птиц, мамонтов, носорогов, пещерного льва, бизона, быка, рыб и связанные с тотемическими, магическими, анимистическими представлениями населения Северного Приазовья.

Вы узнаете, что чуринги играли важную роль в жизни древних, представляя собой нечто священное, тайное и сокровенное. Люди верили, что душа человека, постоянно живущая в теле и покидающая его во время сна и смерти, переселяется в чурингу. Именно поэтому данный предмет имел каждый соплеменник и прятал его в недоступных местах, находившихся под надзором старейшин и воинов. Подобные хранилища были расположены на территории Каменной Могилы в гроте Чуринг, в пещерах Бизона, Артемиды, Козы, Колдуна, Подковы. Там было найдено около 300 песчаниковых чуринг разных размеров и конфигураций, датируемых эпохой позднего палеолита – бронзы. Это свидетельствует о существовании у кочевников Приазовья первобытной формы религии – анимизма, связанного с представлениями о душе и ее загробном существовании, — отмечают в пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический». 

Особая ценность священных предметов – чуринг состоит в том, что они позволяют приоткрыть окно в неведомый, но чрезвычайно интересный мир племен, живших в Евразии в эпоху палеолита – бронзы.

Ознакомиться с уникальной капсульной выставкой «Чуринги – сакральные предметы духовного мира древних людей» можно в холле зала временных выставок Византийской экспозиции с 5 апреля по 5 мая. Она работает со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00, вход свободный. Приходите в Херсонес Таврический, чтобы прочитать неизвестные страницы древней истории и познакомиться с сакральными артефактами из Каменной Могилы! — приглашают сотрудники музея.

С 5 апреля - капсульная выставка артефактов из Каменной Могилы в Херсонесе С 5 апреля - капсульная выставка артефактов из Каменной Могилы в Херсонесе

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Херсонес таврический

Комментарии для сайта Cackle
Херсонес таврический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.