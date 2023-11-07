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С 6 по 12 ноября в России — Неделя профилактики заболеваний органов дыхания
фото: pikist.com

С 6 по 12 ноября в России — Неделя профилактики заболеваний органов дыхания

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 18:25 07.11.2023

В России проходит Неделя профилактики заболеваний органов дыхания в честь Всемирного дня борьбы с пневмонией, который отмечается 12 ноября.

Болезни органов дыхания – одни из самых распространенных в медицине. В эту группу также входят острые респираторные вирусные инфекции. Почти каждый здоровый человек раз в год может перенести ОРВИ. Также к заболеваниям органов дыхания относятся хронический бронхит, бронхиальная астма, пневмония и многие другие. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) среди всех респираторных заболеваний занимает первую позицию по причине смерти пациентов. Курение – это фактор риска для развития таких болезней как рак легких и ХОБЛ, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

Пассивное курение такой же фактор риска хронического бронхита, ХОБЛ, эмфиземы и т.д. Несмотря на то, что частицы табачного дыма накапливаются в легких не в такой же концентрации, как и у курящего человека, длительный стаж пассивного курения приводит к повреждению легких. К факторам риска так же относятся бактериальные и вирусные инфекции. Вакцинация позволяет не только предотвратить развитие заболеваний, но и справляться с особенно тяжелыми случаями. Крайне важно проходить вакцинацию от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции.

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источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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