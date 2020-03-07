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Фото: МЧС РК

С 7 марта сотрудники МЧС Крыма работают в усиленном режиме

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:23 07.03.2020

В МЧС Крыма разработаны планы применения сил и средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и уточнены вопросы взаимодействия с другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В период выходных и праздничных дней с 7 по 10 марта  все силы и средства Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым  находятся в готовности к оперативному реагированию.

Личным составом Симферопольского, Алуштинского, Ялтинского, Белогорского Бахчисарайского, Феодосийского и Судакского аварийно-спасательных отрядов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» организовано патрулирование мест, посещаемых туристами в горно-лесной зоне полуострова:

Спасатели обеспечены всем необходимым для оказания своевременной помощи: радиостанциями, альпинистским снаряжением, шанцевым инструментом, а также биноклями. Вопросы обеспечения пожарной безопасности, в том числе в местах массового отдыха на территории полуострова, также взяты на особый контроль: огнеборцами ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» проводятся профилактические мероприятия в населенных пунктах и садоводческих товариществах с проведением противопожарных инструктажей. Многие поедут отдыхать на природу.  Силы и средства МЧС Республики Крым и ГУ МЧС Республики Крым работают в усиленном режиме, однако, отдыхающие должны помнить о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности в лесах,  на дачных участках, а также позаботиться о личной безопасности во время отдыха, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101». Берегите себя и своих близких!

С 7 марта сотрудники МЧС Крыма работают в усиленном режиме

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