С 7 по 13 октября состоится седьмой ежегодный Статистический диктант

Седьмой ежегодный Статистический диктант пройдет с 7 по 13 октября в онлайн-формате на сайте sd.rosstat.gov.ru.

Статдиктант будет приурочен к Всемирному дню статистики, который отмечается 20 октября один раз в пять лет. Это Всероссийский проект, который на протяжении семи лет помогает гражданам проверить свой уровень статистической грамотности. За все время в статдиктанте приняли участие уже более 60 тысяч человек. На конкурс поступило свыше 3 тысяч вопросов – в 17 раз больше, чем в 2024 году. К их подготовке присоединились участники из 60 регионов России – от новых территорий до Камчатки. Благодаря такому широкому географическому и культурному охвату, задания конкурса обещают быть максимально разнообразными и интересными для участников с разным уровнем подготовки. Каждый сможет найти что-то для себя, проверить свои знания и получить ценный опыт, — сообщили в оргкомитете события.

Больше всего вопросов прислали из Ставропольского края – 453 вопроса. Республика Крым, предложившая вниманию организаторов 212 вопросов, – на третьем месте.

Итоги конкурса на лучшие вопросы будут подведены после завершения Диктанта.

Напомним, что в шестом ежегодном Статистическом диктанте, который проходил с 20 по 27 мая 2024 года, приняли участие почти 34 тыс. человек, продемонстрировав свои знания в области статистики. Среди них были не только граждане Российской Федерации, но и граждане ближнего и дальнего зарубежья.

По итогам Статистического диктанта-2024 лидером стал Краснодарский край, где количество участников достигло почти 3 тыс. человек. Республика Крым также показала высокие результаты, заняв третье почетное место: 1 543 человека успешно справились с тестом.

Не упустите возможность стать частью этого важного события. С 7 октября присоединяйтесь к участию в Статдиктанте. Проверьте свои знания, узнайте новое и внесите свой вклад в повышение статистической грамотности.

источник: пресс-служба Крымстата

голоса Оцените материал

Просмотры: 2 118