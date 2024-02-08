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С 9 по 11 февраля на дорогах — операция «Нетрезвый водитель»
Фото: ГИБДД

С 9 по 11 февраля на дорогах Крыма — операция «Нетрезвый водитель»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:12 08.02.2024

В целях усиления работы по профилактике и предупреждению нарушений ПДД, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, выявления и привлечения к ответственности водителей, являющихся злостными нарушителями, лиц управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, с 9 по 11 февраля 2024 на дорогах Крыма ГИБДД проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

При проведении рейдов инспекторы дорожно-патрульной службы наряду с обычным несением службы будут использовать так называемый метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру, — рассказали в Госавтоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам оценят состояние каждого водителя.

При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и т. д.) водителям незамедлительно разрешат продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия, — уточнили в ГИБДД.

 

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