С бодрым утром!!! Севастопольцев приглашают на городские зарядки

В Севастополе продолжается седьмой сезон общегородских зарядок «С бодрым утром!». Занятия проводят профессиональные тренеры, а участие в них бесплатное. Сегодня зарядка прошла на одной из сезонных локаций – пляже «Хрустальный». Среди летних локаций, на которых будут проводить занятия с 4 июня по 30 августа: сквер 60-летия Октябрьской Революции (г. Инкерман) и набережная комплекса «Наш Парус» (п. Кача).

Присоединиться к зарядкам на свежем воздухе могут все желающие до 29 октября также на традиционных локациях: