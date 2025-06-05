С бодрым утром!!! Севастопольцев приглашают на городские зарядки

В Севастополе продолжается седьмой сезон общегородских зарядок «С бодрым утром!». Занятия проводят профессиональные тренеры, а участие в них бесплатное. Сегодня зарядка прошла на одной из сезонных локаций – пляже «Хрустальный». Среди летних локаций, на которых будут проводить занятия с 4 июня по 30 августа: сквер 60-летия Октябрьской Революции (г. Инкерман) и набережная комплекса «Наш Парус» (п. Кача).
Присоединиться к зарядкам на свежем воздухе могут все желающие до 29 октября также на традиционных локациях:
- территория парка Победы (у фонтана «Орден Победы»);
- территория парка имени Анны Ахматовой;
- территория сквера 60-летия СССР (пр. Генерала Острякова);
- территория сквера на ул. Александра Маринеско;
- территория парка «Динопарк» (ул. Павла Корчагина);
- парковая зона Малахова кургана;
- территория парка «Учкуевка» (Северная сторона);
- спортивная площадка во дворе дома ул. Генерала Хрюкина, 1.
Зарядки проходят по средам и субботам в 07:00.
Напомним, в рамках проекта «Спорт в каждый двор» под эгидой севастопольской общегородской зарядки, на постоянной основе зарядки проходят в Балаклаве каждую среду, четверг, пятницу и субботу с 7:00 до 9:00 в парке «Ракушка» по адресу ул. Крестовского, 1А.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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