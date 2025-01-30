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С бывшего и 10000 рублей — деньги. Но будет суд. Инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:48 30.01.2025

Разорвав отношения с возлюбленным, женщина напоследок похитила его банковскую карту и уехала в Симферополь.

Установлено, что 40-летняя крымчанка длительное время проживала совместно с 41-летним севастопольцем в его квартире. В результате очередной ссоры пара приняла решение прекратить отношения и разъехаться, после чего женщина собрала не только свои вещи, но и прихватила банковскую карту бывшего возлюбленного. Уехав в Симферополь, она совершила 16 транзакций за счет потерпевшего, оплатив чужой картой алкоголь и продукты питания на общую сумму около 10 тысяч рублей. Спустя несколько дней, обнаружив отсутствие карты, а также денег на счету, мужчина обратился в полицию, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили местонахождение подозреваемой и в ходе служебной командировки задержали её на территории Республики Крым. Следственным отделом в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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