С бывшего и 10000 рублей — деньги. Но будет суд. Инцидент в Севастополе

Установлено, что 40-летняя крымчанка длительное время проживала совместно с 41-летним севастопольцем в его квартире. В результате очередной ссоры пара приняла решение прекратить отношения и разъехаться, после чего женщина собрала не только свои вещи, но и прихватила банковскую карту бывшего возлюбленного. Уехав в Симферополь, она совершила 16 транзакций за счет потерпевшего, оплатив чужой картой алкоголь и продукты питания на общую сумму около 10 тысяч рублей. Спустя несколько дней, обнаружив отсутствие карты, а также денег на счету, мужчина обратился в полицию, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.