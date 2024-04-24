С чем сочетать льняные вещи?

С чем носить лен

Льняная ткань – это натуральный материал, из которого шьют мужскую, женскую и детскую одежду. В зависимости от метода обработки сырья, полотно получается тонким или плотным, его используют как в естественном, так и в окрашенном виде. Такие вещи прекрасно отводят влагу, не дают вспотеть даже в сильную жару, они долговечны и приятны на ощупь.

Преимущества льна

Лен считается практичным и универсальным материалом. Вещи из такой ткани устойчивы к износу, подходят для прогулок, для работы и деловых встреч, для пляжа и повседневной носки. Благодаря свойствам материала, существует множество причин купить одежду из льна и включить ее в свой гардероб:

воздухопроницаемость ткани предотвращает сильное потоотделение и перегрев в жаркую погоду;

одежда отличается прочностью, надолго сохраняет форму и вид;

на поверхности материала не появляются катышки из-за стирки и длительной носки;

крашеный лен не выгорает на солнце.

Если посмотреть, какую одежду шьют из льна, можно убедиться в том, что выбор достаточно широкий. Такие вещи подходят для чувствительной кожи, поскольку не натирают, не вызывают раздражений и аллергии. Льняная одежда – это классика, которая никогда не выходит из моды и всегда остается в тренде.

С какими тканями сочетать лен

Чтобы воспользоваться всеми этими преимуществами, стоит разобраться, с какими тканями сочетать лен. Материал гармонирует с аналогичными фактурами, например, трикотажем или денимом. Такие комплекты актуальны на отдыхе и в городе. Сочетание льна с гладкими и струящимися тканями делают образ глубже и интереснее. Материал выгодно смотрится:

с изделиями из натурального хлопка естественных оттенков, с мелким цветочным принтом, строгой клеткой или полоской;

с хлопковым кружевом, придающим вещам особый шик;

с вязаной одеждой из хлопка – широкие льняные брюки https://norveg.ru/catalog/bryuki/ сочетаются со светлыми джемперами;

с джинсами – исключение составляют яркие и кислотные цвета денима.

Из аксессуаров к вещам из льна подходят шляпы и браслеты из дерева или соломы, натуральные материалы хорошо сочетаются между собой. Пример удачного сочетания: длинное льняное платье-рубашка, плетеная сумка и босоножки на танкетке. Такую одежду можно носить с кожаными ремнями и обувью, но эти изделия должны быть матовыми и натурального оттенка.

Плохие сочетания

Льняные вещи на гармонируют с тканями из искусственных материалов. Не стоит надевать такую одежду с синтетикой кислотных оттенков. Лен и лаковая кожа несовместимы, под платье из данной ткани не подойдет блестящая обувь или сумочка. Не стоит допускать сочетаний и с синтетическим кружево, которое будет смотреться дешево на фоне натурального материала. К льняным брюкам не подходят вечерние блузы из тяжелой ткани. Такие вещи лучше заменить на топ в рубчик или майку из хлопка, чтобы получился стильный и эстетичный образ.