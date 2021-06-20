С чем заканчивают эту непростую неделю Керчь и Ялта. Данные МЧС

В Крыму продолжается работа по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от подтопления в результате выпадения обильных осадков. Наиболее пострадали от разгула стихии Керчь и Ялта.

С 16 по 18 июня было подтоплено 426 придомовых территорий из них 365 домовладений, 18 социально значимых объектов. В настоящий момент остаются подтопленными 38 домовладений с придомовыми территориями на территории 6 муниципальных образований (Керчь, Феодосия, Ялта, Ленинский, Кировский, Советский районы).

Из зоны подтоплений эвакуировано 1 773 человека, из них 321 ребенок. Для них организовано 6 пунктов временного размещения на базе гостиниц. Психологическую помощь в них оказывают психологи МЧС России.

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по оперативной локализации и ликвидации ЧС природного характера в Республике Крым работает аэромобильная группировка Донского спасательного центра МЧС России. На месте по ликвидации последствий комплекса опасный метеоявлений работают также специалисты центра «Лидер».

Задействованы две группы беспилотных летательных аппаратов для мониторинга складывающейся обстановки.

Продолжаются работы по откачке воды с жилых и подвальных помещений и очистке от намола. Проводится очистка русел рек, ливневой канализации и водоотводов.

Для ликвидации последствий подтоплений на территории Республики Крым привлечена группировка сил и средств от РСЧС 2 300 человек, 418 единиц техники, 18 плавсредств, 64 мотопомп.

В 17: 30 в Керчь прибыл третий эшелон Донского спасательного центра МЧС России в количестве 45 человек, 8 единиц техники.

Ситуация, связанная с комплексом опасных метеоявлений находится на постоянном контроле МЧС России.

В Керчи по состоянию на конец дня 20 июня эвакуирован 91 человек, из них 22 ребенка, 1 инвалид и 1 беременная женщина. Все пострадавшие размещены в ПВР по адресу: Керчь, ул. Марата 10, гостиница «Меридиан»,пер. Орджоникидзе 5, гостиница «Мечта Тэя».

Принято обращений на возмещение материального ущерба службой ЕДДС 112 по Керчи ­– 501.

В Керчи порядка 200 военных расчищали улицы Комарова, Жени Дудник, Больничный переулок, Вокзальный переулок, Чернышевского.

В Ялте создан колл-центр для фиксации заявок от жителей, чьё имущество оказалось в зоне подтопления и пострадало в результате ЧС, заявки принимаются до 29 июня включительно. Для работы с заявителями создано 9 рабочих групп.

В Ялте обратились за медицинской помощью 43 человека, из них 6 проходят стационарное лечение.

Проведена эвакуация населения, попавшего в зоны подтоплений в количестве 281 человека, из них 46 детей.

По состоянию на данный момент электроснабжение в Ялте восстановлено. Частично отсутствует энергоснабжение по улицам: Кривошты 4, Вергасова, Мичурина, Чкалова, Рабочая, Киевская.

ГУП РК «Водоканал ЮБК» введено ограничение подачи водоснабжения на территории городского округа Ялта, в связи с повышенной мутностью воды. Организован подвоз питьевой воды населению. Задействовано 19 водовозок. Подача водоснабжения осуществляется по мере наполнения РЧВ – запущена система водоснабжения на всю Ялту, ориентировочное время подачи воды на всю Ялту – после 20:00.

Водоснабжение уже восстановлено в пгт. Гурзуф (кроме улиц запитанных от водоводов Ялта — Артек, Ялта – Гурзуф), в ниэней части поселка Симеиз, в Краснокаменке, Форосе (по графику 2 раза в день по 3 часа).

Водоснабжение осуществляется постоянно: РЧВ «Лесные» (Верхняя Массандра), РЧВ «Гаражные» (Верхняя Массандра), РЧВ «№1» (Нижняя Массандра, Мухина, Свердлова), РЧВ «Донбассовские» (Массандра), РЧВ «Дружба» (Дзержинского, Свердлова, Теплая балка), РЧВ «Васильевские» (район Автовокзала), РЧВ «№2» (набережная, центр), РЧВ Мясокомбинат (от Спендиарова до Садовой), РЧВ Су-Ат (Найденова), РЧВ Сельбильяр (Халтурина), РЧВ Батуринские (Центр, Боткинская, Володарского), РЧВ 2000-3000 (11 мкрн, Кирова до Конфетти), РЧВ Смульские (11 мкрн), РЧВ Хлебокомбинатовские ( Хлебзавод, Аутка -2), РЧВ Блюхеровские (Украинская, Чайная горка), РЧВ Узбекистан (Лесная), РЧВ №10 (Красноармейская, Суворовская), РЧВ Могабинские ( Курчатова), РЧВ Нижнезареченский (Щербака, Таврическая), РЧВ Наркомзем (Ливадия), РЧВ Горная Зравница ( поселок Горное), РЧВ Молферма (Ливадия), Алупка, Кацивели, Парковое, Стройгородок, Гаспра, Мисхор, Кореиз, Самота. Нет воды: Кикинеиз, Олива, Понизовка, Симеиз (верхняя часть).

Для ликвидации последствий подтоплений на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым привлечены силы и средства: 1 038 человек, 194 единицы техники.

Ситуация находится на контроле правительства Республики Крым.