С Днем добровольца!

5 декабря в нашей стране отмечается День добровольца (волонтера). Как отметил в своем приветствии Глава РК Сергей Аксёнов, это свидетельство значимости добровольческого движения, признание заслуг волонтерских организаций перед обществом, знак искреннего уважения в адрес тех, кто выполняет благородную миссию помощи людям.

Волонтерское движение в Крыму обрело серьезные масштабы, стало важной формой общественной активности. Добровольцы олицетворяют лучшие человеческие качества, такие как милосердие, бескорыстие, отзывчивость. 2020 год принес всем нам серьезные испытания. И, как всегда в трудные времена, на помощь пришли добровольцы. В период распространения новой коронавирусной инфекции более 15 тысяч волонтеров помогали и продолжают помогать крымчанам, прежде всего, пожилым людям, инвалидам. В рамках регионального проекта «Волонтеры воды» маломобильным гражданам было предоставлено более 5 тысяч литров воды. Хочу поблагодарить наших волонтеров за их добрые дела и активную гражданскую позицию, за неравнодушие и искреннее стремление сделать мир лучше. Вы подтверждаете высокое звание добровольца своим ежедневным трудом! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в этом непростом, но очень важном и нужном деле, — сказал Глава Крыма.

Он также напомнил, что Глава государства в июне текущего года подписал указ, который дает возможность награждать волонтеров знаком отличия «За благодеяние». Так что заслуженные награды обязательно найдут своих героев – крымских добровольцев.