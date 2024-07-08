С Днём семьи, любви и верности — поздравление с праздником Сергея Аксёнова

Для Русского мира образом, воплощающим эти ценности, стал брачный союз благоверных князя Петра и княгини Февронии, память которых 8 июля чтит Православная церковь.

Но смысл и значение праздника, конечно, выходят далеко за конфессиональные границы. Потому что семья, любовь и верность – это то, что дорого и свято для всех народов. Это наши корни, наши традиции, наши родные и близкие.

2024 год объявлен в России Годом семьи. По словам Президента, именно семья должна быть в центре всей государственной политики. Это выражается и в мерах социальной поддержки, и в защите традиционных ценностей, и в запуске нового национального проекта «Семья».

Но самое главное – это хранить семью, любовь и верность в любых обстоятельствах. Дарить нашим близким как можно больше тепла, внимания и заботы.

С праздником, друзья! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым