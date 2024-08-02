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С доступностью Нового Херсонеса будут разбираться
фото: Ирина Клочкова ("Севастопольская газета")

С доступностью Нового Херсонеса будут разбираться

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:20 02.08.2024

По результатам первых дней работы Нового Херсонеса выяснилось, что есть проблемы с доступностью музейно-храмового комплекса, о чем упомянул 1 августа на заседании правительства губернатор Михаил Развожаев.

Он поручил своему заместителю Павлу Иено разобраться в ситуации проезда в Новый Херсонес от парка Победы, в том числе в части задействования коммерческих маршруток. Глава города предложил отработать эту тему с управлением информационной политики и с администрацией Нового Херсонеса.

Еще одна тема — использование имеющихся у Нового Херсонеса парковок. По словам губернатора, предварительно было решено, что парковки организуют только для персонала и технических служб.

Если они все-таки предполагают часть использовать как коммерческий паркинг для посетителей, то эту информацию надо довести. Если нет, то надо сказать, что личным автотранспортом у Херсонеса парковаться негде. Поэтому, пожалуйста, все – на перехватывающие парковки, – сказал Максим Развожаев.

Он напомнил, что ранее обсуждали возможность парковаться на ул.Пожарова (около СОК «200-летия Севастополя»), у парка Победы и еще, возможно, от площади 50-летия можно запустить коммерческий шаттл.

Узнайте больше:  Губернатор Севастополя представил отчёт о работе Правительства города в 2023 году

источник: «Севастопольская газета»

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