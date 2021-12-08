С «главной ёлкой» в Симферополе еще не определились, но город к Новому году уже украшают

До 19 декабря Симферополь будет празднично украшен к Новому году. Об этом рассказал глава администрации крымской столицы Валентин Демидов. По его словам, появятся новые украшения, инсталляции, фотозоны, да и самих нарядных мест станет больше.

Мы постараемся создать праздничную атмосферу не только в центре, но и в парке ГРЭС, скверах Балаклавском, Крымской весны, Ветан. Безусловно, внимание будет уделено любимым для отдыха симферопольцев территориям: центру города, площадям Куйбышева, Советская, перед Домом культуры профсоюзов, Детскому парку, парку Тренева и другим… До конца этой недели мы планируем завершить работы по восстановлению всей иллюминации прошлогодней. Закуплены дополнительные инсталляции, фотозоны, — рассказал Демидов.

Глава администрации также призвал горожан и представителей бизнеса активно участвовать в праздничном оформлении домов, магазинов, кафе и других мест отдыха.

А вот с «главной ёлкой» (и Симферополя и Крыма) городские власти еще не определились. На площади Ленина из-за ремонтных работ, ее не будет. Время идет, ведь обычно, в начале декабря монтажные работы идут полным ходом, а с локацией ёлки – проблемы. В администрации Симферополя заверяют: ко Дню Святого Николая (19 декабря) украшенная и нарядная ёлка будет установлена. Вариантов осталось три: два — центр города — перекресток улиц Пушкина и Горького, или Пушкина и Карла Маркса, третий — Гагаринский парк.

Фото: А.Черниченко.