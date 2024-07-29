С горы Алчак в Судаке эвакуировали двух туристов

Как выяснилось, мужчина и женщина, поднимаясь на гору Алчак вне туристической тропы, оказались на опасном участке и побоялись спускаться обратно самостоятельно.
Вчера вечером в службу спасения поступило сообщение о том, что 2 человека не могут самостоятельно спуститься с горы Алчак. К месту вызова направились сотрудники Судакского аварийно — спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и ГУ МЧС России по РК. По прибытии спасатели обнаружили людей на сыпучем склоне. Как выяснилось, мужчина и женщина, поднимаясь на гору вне туристической тропы, оказались на опасном участке и побоялись спускаться обратно самостоятельно. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» при помощи альпснаряжения поднялись к туристам и эвакуировали их в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались. Кроме этого, спасатели провели с ними профилактическую беседу о правилах поведения в горно — лесной зоне, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
МЧС Республики Крым настоятельно рекомендует изучить меры безопасного поведения в горной местности:
- в первую очередь, серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;
- среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.
- для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
- перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
- нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимая своевременные меры предосторожности;
- темп движения нужно определять по слабейшему в группе;
- не стоит сокращать путь за счет безопасности;
- не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
- опасные скалистые и сыпучие участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;
- избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.
источник: пресс-служба МЧС России в Крыму
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