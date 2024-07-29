С горы Алчак в Судаке эвакуировали двух туристов

Вчера вечером в службу спасения поступило сообщение о том, что 2 человека не могут самостоятельно спуститься с горы Алчак. К месту вызова направились сотрудники Судакского аварийно — спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и ГУ МЧС России по РК. По прибытии спасатели обнаружили людей на сыпучем склоне. Как выяснилось, мужчина и женщина, поднимаясь на гору вне туристической тропы, оказались на опасном участке и побоялись спускаться обратно самостоятельно. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» при помощи альпснаряжения поднялись к туристам и эвакуировали их в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались. Кроме этого, спасатели провели с ними профилактическую беседу о правилах поведения в горно — лесной зоне, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.