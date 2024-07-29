Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | С горы Алчак в Судаке эвакуировали двух туристов
актуально в республике
С горы Алчак в Судаке эвакуировали двух туристов
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

С горы Алчак в Судаке эвакуировали двух туристов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:46 29.07.2024

Как выяснилось, мужчина и женщина, поднимаясь на гору Алчак вне туристической тропы, оказались на опасном участке и побоялись спускаться обратно самостоятельно.

Вчера вечером в службу спасения поступило сообщение о том, что 2 человека не могут самостоятельно спуститься с горы Алчак. К месту вызова направились сотрудники Судакского аварийно — спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и ГУ МЧС России по РК. По прибытии спасатели обнаружили людей на сыпучем склоне. Как выяснилось, мужчина и женщина, поднимаясь на гору вне туристической тропы, оказались на опасном участке и побоялись спускаться обратно самостоятельно. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» при помощи альпснаряжения поднялись к туристам и эвакуировали их в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались. Кроме этого, спасатели провели с ними профилактическую беседу о правилах поведения в горно — лесной зоне, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

МЧС Республики Крым настоятельно рекомендует изучить меры безопасного поведения в горной местности:

  • в первую очередь, серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;
  • среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.
  • для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
  • перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
  • нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимая своевременные меры предосторожности;
  • темп движения нужно определять по слабейшему в группе;
  • не стоит сокращать путь за счет безопасности;
  • не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
  • опасные скалистые и сыпучие участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;
  • избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.
Узнайте больше:  В Крыму "наркоаграрий" вырастил 69 кустов конопли. Что было дальше

   
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.