С января коронавирусных больных в Крыму будут консультировать в телефонном режиме

Глава РК Сергей Аксёнов провёл заседание оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму. По его словам, большинство обращений за последнее время носят системный характер, наибольшее количество жалоб поступило от жителей Симферополя.

Всего за неделю поступило 1258 обращений граждан по теме борьбы с коронавирусной инфекцией. Есть просьбы в оказании содействия в лечении и госпитализации. Кроме того, есть обращения по выплатам надбавок медицинским работникам, жалобы на работу медицинских учреждений, вопросы медработникам, общие консультации. Наибольшее количество жалоб было из города Симферополя. С каждым заявителем связываются в индивидуальном порядке, все обращения отрабатываются в режиме ручного управления, однако не все жалобы поступают вовремя, — сказал Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, в силу большого количества обращений, в системе их отработки бывают сбои, однако оперативный штаб и министерство здравоохранения РК занимаются решением данного вопроса.

Сейчас к каждому, кто обратился к врачам с симптомами «ковида», но не имеет на руках положительного анализа на коронавирус, будут относиться как к заражённому коронавирусом, врачи в телефонном режиме будут курировать ситуацию. Пока люди ждут результатов, они активно общаются с другими людьми, ездят в общественном транспорте, ходят в аптеки. Длительное ожидание результатов тестирования создает предпосылки к дополнительным источникам заражения. Налаживаем взаимодействие между министерствами и ведомствами, чтобы избежать увеличения количества заболевших. Также, если один член семьи заболел, остальные тоже получат больничные листы, — сказал Глава Республики.

По словам Сергея Аксёнова, в ближайшее время вопрос с поставками необходимых медикаментов будет решаться в ручном режиме, на текущий момент решается вопрос с упрощением маршрутизации получения лекарств льготной категорией граждан.

Вызывают опасения властей ажиотажный спрос на ряд лекарств и откровенные попытки спекуляций, формирования «черного рынка лекарств».

У нас дексаметазон начинают по 1250 рублей в разных группах (в соцсетях – ред.) продавать. А где-то видим целевые попытки выкупа лекарств для создания искусственного дефицита и продажи на черном рынке. По каждой позиции будет дан ответ, – сказал Аксёнов.

По словам министра здравоохранения РК Александра Остапенко, Крым получил дополнительно 72 миллиона рублей на закупку препаратов для оказания амбулаторной медицинской помощи. Уже закуплены 12 наименований медикаментов.