Прямо сейчас:
Главная | Актуально | С крутого склона вблизи Генуэзской крепости спасателям довелось эвакуировать девушку
актуально в республике
С крутого склона вблизи Генуэзской крепости спасателям довелось эвакуировать девушку
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

С крутого склона вблизи Генуэзской крепости спасателям довелось эвакуировать девушку

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:08 23.07.2024

22 июля в 19:32 в оперативное ведомство поступила информация о том, что девушка без специального оборудования пытается взобраться на стену Генуэзской крепости со стороны моря. Требуется помощь спасателей. К месту вызова направилось подразделение Судакского аварийно — спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и сотрудники ГУ МЧС России по РК.

По прибытии выяснилось, что девушка поднялась по восточному склону г. Крепостной до верхней смотровой площадки и оказалась на труднодоступном участке местности. В результате самостоятельно продолжить движение не смогла. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились к ней и эвакуировали девушку на территорию крепости. В медицинской помощи она не нуждалась, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

Сотрудники МЧС Республики Крым провели с ней профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в горной местности.

Узнайте больше:  Ялта отправила на фронт очередную партию маскировочных сетей

МЧС Республики Крым напоминает, что на территории Крыма введен особый противопожарный режим и установлено ограничение на посещение лесов. Посещать горно-лесную местность можно только в разрешённых местах, утверждённых приказом Минэкологии Крыма!

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 112.

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму 

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.