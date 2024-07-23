С крутого склона вблизи Генуэзской крепости спасателям довелось эвакуировать девушку

22 июля в 19:32 в оперативное ведомство поступила информация о том, что девушка без специального оборудования пытается взобраться на стену Генуэзской крепости со стороны моря. Требуется помощь спасателей. К месту вызова направилось подразделение Судакского аварийно — спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и сотрудники ГУ МЧС России по РК.
По прибытии выяснилось, что девушка поднялась по восточному склону г. Крепостной до верхней смотровой площадки и оказалась на труднодоступном участке местности. В результате самостоятельно продолжить движение не смогла. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились к ней и эвакуировали девушку на территорию крепости. В медицинской помощи она не нуждалась, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Сотрудники МЧС Республики Крым провели с ней профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в горной местности.
МЧС Республики Крым напоминает, что на территории Крыма введен особый противопожарный режим и установлено ограничение на посещение лесов. Посещать горно-лесную местность можно только в разрешённых местах, утверждённых приказом Минэкологии Крыма!
В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 112.
источник: пресс-служба МЧС России в Крыму
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