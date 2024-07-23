С крутого склона вблизи Генуэзской крепости спасателям довелось эвакуировать девушку

По прибытии выяснилось, что девушка поднялась по восточному склону г. Крепостной до верхней смотровой площадки и оказалась на труднодоступном участке местности. В результате самостоятельно продолжить движение не смогла. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились к ней и эвакуировали девушку на территорию крепости. В медицинской помощи она не нуждалась, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Сотрудники МЧС Республики Крым провели с ней профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в горной местности.

МЧС Республики Крым напоминает, что на территории Крыма введен особый противопожарный режим и установлено ограничение на посещение лесов. Посещать горно-лесную местность можно только в разрешённых местах, утверждённых приказом Минэкологии Крыма!

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 112.

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму