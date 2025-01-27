С кубанских и крымских пляжей собрали более 176 тысяч тонн песка мазутом

Специалисты и волонтеры собрали более 176 тыс. тонн загрязненного грунта с пляжей Кубани и Крыма после аварии с танкерами в Черном море, сообщили

Для очистки береговой линии от мелких фракций нефтепродуктов осуществляется постоянный сбор загрязненного грунта и его просеивание непосредственно на побережье. Всего с начала работ собрано более 176 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, — сказали в ведомстве.

В дальнейшем грунт просеивают на вибрационной установке. В Краснодарском крае таким образом очищено 10,5 тыс. тонн песка, отметили в МЧС.

В акватории Черного моря продолжается поиск нефтяных пятен, обследовано более 5,5 тыс. кв. км. Обработано сорбентом 50 тыс. кв. м площади. В этой работе и мониторинге задействованы 25 судов. Водолазы продолжают обследовать затонувшие части танкеров и собирать мазут со дна в районе причала Витязево.

Специалисты поднимают на поверхность собранные мешки с мазутом и переправляют их на берег для дальнейшей утилизации, — уточнили в министерстве.

источник: ТАСС