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С начала 2023 года на единый номер «112» в у поступило более 920 тысяч звонков

С начала 2023 года на единый номер «112» в Крыму поступило более 920 тысяч звонков

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:39 28.12.2023

Министр ЧС РК Сергей Садаклиев рассказал об итогах работы ГКУ РК «Безопасный регион» в 2023 году. По его информации, в Крыму с начала года на единый номер «112» поступил 926 631 вызов. Из них переведено на ЕДДС – 44 497 вызовов; на номер «101» — 15 468 вызовов; на номер «102» — 76 427 вызовов; в службу «103» — 95 206 вызовов; в службу «104» — 6664.

В текущем году Учреждением обеспечена постоянная эксплуатация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, которая задействуется в командно-штабных учениях и тренировках по гражданской обороне, обеспечивает устойчивую связь с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований Республики Крым для своевременного оповещения населения об угрозах и чрезвычайных ситуациях, а также о неблагоприятных погодных условиях, — отметил министр.

По его информации, в круглосуточном режиме функционирует дежурно-диспетчерская служба МЧС РК во взаимодействии с Центром управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по РК, обеспечивающая бесперебойное информирование о складывающейся в Крыму оперативной обстановке.

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