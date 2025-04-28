Согласно верифицированным нами данным, за этот период погибли 292 мирных жителя, пострадали как минимум 1489. Ранения получили 1197 россиян, – цитирует РИА Новости Крым Родиона Мирошник.

Он добавил, что в этот же период от рук украинских боевиков пострадали 68 несовершеннолетних детей.

Из них пятеро навсегда останутся детьми. Они погибли, – уточнил посол.

По его словам, с начала спецоперации от действий украинских формирований пострадали как минимум 21 тысяча мирных жителей.

По нашим данным ранены 14 287 человек, в том числе 880 несовершеннолетних детей. Погибли 6 715 человек, в том числе 218 несовершеннолетних, – заключил Мирошник.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский является сторонником гитлеровской стратегии как в политической обстановке, так и на поле боя.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинские войска, нарушая международные нормы, удерживают 52 жителя Курской области.

источник: РИА Новости Крым