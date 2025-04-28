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С начала 2025 года от ударов ВСУ погибли 292 мирных жителя России
источник фото: © Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

С начала 2025 года от ударов ВСУ погибли 292 мирных жителя России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:35 28.04.2025

292 мирных жителя Российской Федерации погибли с января по март 2025 года от действий ВСУ. Об этом на брифинге заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Согласно верифицированным нами данным, за этот период погибли 292 мирных жителя, пострадали как минимум 1489. Ранения получили 1197 россиян, – цитирует РИА Новости Крым Родиона Мирошник.

Он добавил, что в этот же период от рук украинских боевиков пострадали 68 несовершеннолетних детей.

Из них пятеро навсегда останутся детьми. Они погибли, – уточнил посол.

По его словам, с начала спецоперации от действий украинских формирований пострадали как минимум 21 тысяча мирных жителей.

По нашим данным ранены 14 287 человек, в том числе 880 несовершеннолетних детей. Погибли 6 715 человек, в том числе 218 несовершеннолетних, – заключил Мирошник.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский является сторонником гитлеровской стратегии как в политической обстановке, так и на поле боя.

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинские войска, нарушая международные нормы, удерживают 52 жителя Курской области.

источник: РИА Новости Крым

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