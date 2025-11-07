С начала года 820 севастопольских семей получили региональный материнский капитал

Севастопольские семьи продолжают получать региональный материнский капитал в рамках национального проекта «Семья». В 2025 году выплату получили 820 семей, а с начала реализации программы — 6239.
Право на получение такой выплаты имеют граждане Российской Федерации, проживающие в Севастополе не менее одного года на момент подачи заявления и имеющие среднедушевой доход семьи ниже величины, равной двум с половиной прожиточным минимумам, установленным в городе в расчете на душу населения. Среднедушевой доход на одного человека в 2025 году составляет 18 088 рублей. За назначением выплаты можно обратиться вплоть до достижения ребенком восемнадцатилетнего возраста. Для подачи заявления ребенку должно исполниться не менее одного года, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления методологии предоставления социальной поддержки департамента труда и социальной защиты населения Людмилу Воробьеву.
Региональный материнский капитал могут получить:
- женщины, родившие второго ребенка начиная с 1 января 2019 года;
- женщины, родившие третьего ребенка начиная с 1 января 2019 года, при условии, что они не воспользовались правом на региональный материнский капитал в связи со смертью второго ребенка;
- женщины, родившие первого ребенка начиная с 1 января 2019 года, при наличии усыновленного ребенка на момент рождения.
Размер регионального материнского капитала в этом году составляет 141 059 рублей. У нас в семье родился второй ребенок — дочка. Эту сумму мы добавили и сделали ремонт в детской комнате, чтобы в будущем, когда малышка подрастет, у наших детей было свое пространство, — поделилась мама Елена.
С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте департамента труда и социальной защиты населения Севастополя.
Обратиться за выплатой можно в МФЦ, в управление адресной социальной поддержки населения либо через портал Госуслуг.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
