С начала года 820 севастопольских семей получили региональный материнский капитал

Севастопольские семьи продолжают получать региональный материнский капитал в рамках национального проекта «Семья». В 2025 году выплату получили 820 семей, а с начала реализации программы — 6239.

Право на получение такой выплаты имеют граждане Российской Федерации, проживающие в Севастополе не менее одного года на момент подачи заявления и имеющие среднедушевой доход семьи ниже величины, равной двум с половиной прожиточным минимумам, установленным в городе в расчете на душу населения. Среднедушевой доход на одного человека в 2025 году составляет 18 088 рублей. За назначением выплаты можно обратиться вплоть до достижения ребенком восемнадцатилетнего возраста. Для подачи заявления ребенку должно исполниться не менее одного года, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления методологии предоставления социальной поддержки департамента труда и социальной защиты населения Людмилу Воробьеву.