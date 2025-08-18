С начала года 864 жителя Крыма стали потенциальными донорами стволовых клеток

Напомним, что процедура вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга очень проста. Нужно приехать в «Центр крови» или один из его филиалов с паспортом гражданина РФ и СНИЛС, заполнить небольшую анкету. Затем сдается несколько миллилитров крови из вены. Если никаких противопоказаний к донорству не выявлено, то донора включают в Федеральный регистр.

Сегодня трансплантация костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток периферической крови — один из эффективных методов лечения злокачественных заболеваний крови и тяжелых состояний, вызванных угнетением костного мозга облучением, химиотерапией или действием токсичных веществ. К нему прибегают тогда, когда стандартная химиолучевая терапия и операции недостаточно эффективны и добиться ремиссии заболевания другими путями нельзя. В этом случае неправильно работающий костный мозг заменяют донорским.

Подобрать донора костного мозга намного сложнее, чем донора крови. Его клетки должны совпадать с клетками пациента на генетическом уровне. Врачам приходится искать «генетических близнецов» в регистре. Такие «генетические близнецы» встречаются в среднем 1 на 10 тысяч человек. Чем больше доноров в регистре — тем больше вероятность спасти пациента.

Также напомним, что добровольно сдать кровь и/или вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга на территории Республики Крым можно в ГБУЗ РК «Центр крови» (г. Симферополь, ул. Киевская, 37), а также в его филиалах (г. Ялта, ул. Свердлова, 14; г. Керчь, ул. Карла Маркса, 31; г. Саки, ул. Лобозова, 22; г. Евпатория**, пр. Победы, 22), либо при проведении «донорских дней» выездной бригадой Центра крови в различных муниципальных образованиях. Прием проводится в рабочие дни ежедневно с 8:00 до 13:00. Информация о работе выездных бригад и о рабочих субботах регулярно публикуется на сайте Центра крови и в его социальных сетях. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК