С начала года более 567 тысяч льготников в Крыму получили меры соцподдержки

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что бюджет страны – социально ориентирован. Даже во время пандемии все действия Правительства были нацелены на то, чтобы поддержать людей. Отдельное внимание руководство страны уделяет льготным категориям граждан.

В 2021 году 567,1 тыс. граждан льготных категорий своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки на общую сумму 19,4 млрд. рублей, в том числе бюджет Республики Крым — 8,4 млрд. рублей, — сообщили в министерстве труда и социальной защиты Республики Крым.

По информации минтруда, льготные категории крымчан получают социальную поддержку по оплате коммунальных услуг, льготному проезду в общественном транспорте, оказывают адресную материальную помощь.

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