С начала года крымские аграрии собрали на 26% больше овощей закрытого грунта, чем весной 2020 года

С начала года крымские аграрии собрали на 26% больше овощей закрытого грунта, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Тепличный комплекс «Белогорский» собрал в этом году порядка 2 000 тонн томатов. Производство продукции на предприятии ведется на площади более 17 гектаров. Урожайность томатов составляет 100 кг/кв.м. Кроме того, это предприятие одно из крупнейших налогоплательщиков Республики. Предполагаемые к уплате в федеральный бюджет, бюджет Республики Крым и местный бюджет, в течение 8 лет, начиная с даты реализации проекта, налоги составят почти 747 миллионов рублей, — прокомментировал вице-премьер.

Фото: минсельхоз РК.