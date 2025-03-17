Прямо сейчас:
Главная | Актуально | С начала года крымские предприниматели смогли привлечь более 5,5 млрд рублей на развитие бизнеса
Новости Республики
С начала года крымские предприниматели смогли привлечь более 5,5 млрд рублей на развитие бизнеса

С начала года крымские предприниматели смогли привлечь более 5,5 млрд рублей на развитие бизнеса

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:38 17.03.2025

Благодаря поручительствам Крымского гарантийного фонда с начала года предприниматели республики смогли привлечь 5,51 млрд рублей на развитие бизнеса. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Благодаря поручительствам гарантийного фонда в этом году предприниматели Крыма смогли получить у кредиторов более 5,5 миллиардов рублей. При этом сумма предоставленных поручительства составила около 90,7 миллионов рублей, — уточнила Ирина Кивико.

Как подчеркнула вице-премьер, всего по статистике с начала года объём привлеченных предпринимателями средств вырос в 7,9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда сумма привлечённых средств составила только 696,5 млн рублей.

Также по данным статистики на конец февраля текущего года 38,5% от всех поручительств были выданы строительным компаниям, 21,2% – торговым, 13,7% – сельскохозяйственным и 12,7% – производственным. При этом 5,3% поручительств было предоставлено компаниям, занятым в сфере предоставления бытовых услуг, а оставшиеся 8,6 процентов – всем прочим.

Узнайте больше:  Глава Крыма Сергей Аксёнов: "Одиннадцать лет назад крымчане определили на референдуме свое будущее"

Напомним, Крымский гарантийный фонд действует в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», предоставляя поручительства суммой до 50 млн рублей субъектам МСП и самозанятым, не располагающим достаточным залоговым обеспечением для получения кредитов.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: бизнес в Крыму

бизнес в Крыму

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x