С начала года крымские предприниматели смогли привлечь более 5,5 млрд рублей на развитие бизнеса

Благодаря поручительствам Крымского гарантийного фонда с начала года предприниматели республики смогли привлечь 5,51 млрд рублей на развитие бизнеса. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Благодаря поручительствам гарантийного фонда в этом году предприниматели Крыма смогли получить у кредиторов более 5,5 миллиардов рублей. При этом сумма предоставленных поручительства составила около 90,7 миллионов рублей, — уточнила Ирина Кивико.
Как подчеркнула вице-премьер, всего по статистике с начала года объём привлеченных предпринимателями средств вырос в 7,9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда сумма привлечённых средств составила только 696,5 млн рублей.
Также по данным статистики на конец февраля текущего года 38,5% от всех поручительств были выданы строительным компаниям, 21,2% – торговым, 13,7% – сельскохозяйственным и 12,7% – производственным. При этом 5,3% поручительств было предоставлено компаниям, занятым в сфере предоставления бытовых услуг, а оставшиеся 8,6 процентов – всем прочим.
Напомним, Крымский гарантийный фонд действует в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», предоставляя поручительства суммой до 50 млн рублей субъектам МСП и самозанятым, не располагающим достаточным залоговым обеспечением для получения кредитов.
По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
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