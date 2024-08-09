С начала года крымские предприниматели закупили оборудования на 121 млн рублей

С начала года благодаря программе льготного лизинга крымские предприниматели закупили оборудования на 121 млн рублей. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
В качестве хорошего примера из заключенных договоров лизинга можно назвать предприятие из Бахчисарайского района, которое занимается производством пластмассовых изделий для упаковывания товаров, которое приобрело автоматическую линию из Турции для производства пакетов типа «майка» стоимостью 7,8 млн руб. Линия позволит значительно увеличить объемы выпускаемой продукции и улучшить ее качество, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.
По словам вице-премьера, применение лизинга в данном случае делает закупку дорогостоящего оборудования доступнее для предприятия, так как оно может использовать оборудование без необходимости сразу выкладывать всю сумму. Такой подход также позволяет распределить финансовую нагрузку на несколько периодов, что особенно важно для небольших и средних предприятий.
Также, как уточнила Ирина Кивико, с начала года во взаимодействии с РЛК предпринимателями было заключено более 60 договоров лизинга на сумму свыше 423 млн рублей.
Напомним, Региональная лизинговая компания Республики Крым действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и помогает крымским производителям расширять основные фонды на льготных условиях. Постоянная льготная процентная ставка составляет 6% на предметы лизинга российского производства и 8% – для иностранного.
источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
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