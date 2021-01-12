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С начала года на единый номер 112 МЧС Крыма поступило более 21 тысячи вызовов
Иллюстрация: МЧС РК

С начала года на единый номер 112 МЧС Крыма поступило более 21 тысячи вызовов

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:59 12.01.2021

В «Скорую помощь» на номер «103» было переадресовано 3717 вызовов.

По информации МЧС Крыма, с 1 по 11 января 2021 года на единый номер «112», поступило 21 807 вызовов. Из них – 15 641 вызовов — отказ, сброс или ошибочный. В скорую помощь на номер «103» было переадресовано 3 717 вызовов, в полицию на «102» – 1 293 вызовов, на номер «101» переведено 187 вызовов, а на номер «104» — 71 вызов. Детская шалость — 78 вызовов.

По-прежнему, три четверти вызовов, являются отказом, сбросом или ошибочным, что нельзя оставлять без внимания. В связи с этим МЧС Республики Крым напоминает о культуре звонков на единый номер спасения «112». Такие «ложные» звонки занимают время операторов. А в этот момент кто-то действительно нуждается в помощи пожарных, спасателей, медиков. Ведь в такие моменты счёт идёт на секунды. Поэтому граждане должны понимать о последствиях своих действий. На ложные звонки с сообщением о происшествии привлекаются несколько оперативных служб: пожарные, полиция, скорая медицинская помощь и другие. Вызов скорой помощи, полиции или пожарных из хулиганских побуждений карается законом. Называется это — заведомо ложный вызов специализированных служб.

Номер 112 может быть использован для вызова следующих оперативных служб:

  • пожарной охраны;
  • реагирования в чрезвычайных ситуациях;
  • полиции;
  • скорой медицинской помощи;
  • аварийной службы газовой сети;
  • «Антитеррор».

Несколько примеров ситуаций, о которых следует немедленно сообщить по телефону «112». К таким ситуациям относятся:

  • пожар;
  • запах газа в подъезде, на этаже или в квартире;
  • дорожно-транспортное происшествие;
  • домашнее насилие;
  • преступления, свидетелем которого вы стали;
  • нарушение общественного порядка;
  • срочная медицинская помощь.

 

С начала года на единый номер 112 МЧС Крыма поступило более 21 тысячи вызовов

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