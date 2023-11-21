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С начала года на пожарах в Симферополе погибло 12 человек, десять из них были пьяны

С начала года на пожарах в Симферополе погибло 12 человек, десять из них были пьяны

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:03 21.11.2023

С наступлением холодов сотрудники МЧС России проводят профилактические рейды, в которых выявляют места проживания людей «группы риска». Цель очередного рейда в Симферополе – обучение мерам пожарной безопасности граждан социального риска, профилактика пожаров, гибели и травматизма людей по причине неосторожного обращения с огнем. С начала года в крымской столице на пожарах погибло 12 человек, из них 10 находились в состоянии алкогольного опьянения, 6 — в трудной жизненной ситуации.

Особую группу риска составляют лица, ведущие асоциальный образ жизни по разным жизненным причинам. Это те, кто остался без жилья и работы, нередко злоупотребляющие алкоголем, забывающие о личной безопасности и безопасности окружающих. В холодную погоду эти люди находят различные способы обогрева, устраивают свой быт в заброшенных и бесхозных строениях, в теплотрассах и подвалах. Для отопления своего «жилища» они зачастую используют обогреватели кустарного производства, печки-времянки или просто разжигают костры на полу. Таким образом, граждане без места жительства часто пренебрегают осторожным обращением с огнем, отчего становятся инициаторами пожаров, в которых часто погибают сами, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.  

Таких точек в Симферополе более десяти. По этим адресам проживают лица без определённого места жительства. В связи с наступлением холодов с целью профилактики отдел надзорной деятельности по городу Симферополю проводит рейды по местам нахождения людей асоциального поведения с раздачей памяток.

В очередной раз мы напоминаем о правилах техники безопасности и пожарной безопасности для того, чтобы при обогреве в непредназначенных местах люди не погибли.  Такие рейды проводятся систематически. Все объекты находятся под нашим надзором. К тому же, мы сотрудничаем с администрацией города для недопущения доступа посторонних лиц на небезопасную территорию, – отметил старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Симферополю Владимир Барабан.

 

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