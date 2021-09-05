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«Верево Сити»
С начала года на службу по контракту в Вооруженные Силы России поступили более 500 крымчан
Фото: Минобороны РФ

С начала года на службу по контракту в Вооруженные Силы России поступили более 500 крымчан

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 20:16 05.09.2021

С начала текущего года. на военную службу по контракту в Вооруженные Силы России поступили более 500 граждан Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Предварительно все кандидаты прошли углубленную проверку через пункты отбора ЮВО и получили подробную информацию о прохождении службы.

Наибольший интерес у кандидатов вызвали корабельные соединения Черноморского флота, ряды которых пополнили около 300 граждан. Остальные приняли решение о прохождении военной службы в соединении ВВС и ПВО и других воинских частях ЮВО, дислоцированных в Севастополе и Крыму, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, более 100 выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования приняли решения о поступлении на военную службу по контракту на два года, вместо одного года по призыву.

С начала года на службу по контракту в Вооруженные Силы России поступили более 500 крымчан

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