С начала года на службу по контракту в Вооруженные Силы России поступили более 500 крымчан

С начала текущего года. на военную службу по контракту в Вооруженные Силы России поступили более 500 граждан Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Предварительно все кандидаты прошли углубленную проверку через пункты отбора ЮВО и получили подробную информацию о прохождении службы.

Наибольший интерес у кандидатов вызвали корабельные соединения Черноморского флота, ряды которых пополнили около 300 граждан. Остальные приняли решение о прохождении военной службы в соединении ВВС и ПВО и других воинских частях ЮВО, дислоцированных в Севастополе и Крыму, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, более 100 выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования приняли решения о поступлении на военную службу по контракту на два года, вместо одного года по призыву.