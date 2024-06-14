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С начала года на водных объектах в у погибло 8 человек

С начала года на водных объектах в Крыму погибло 8 человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:32 14.06.2024

По информации ГУ МЧС России по РК, с начала года в Крыму произошло 11 происшествий на водных объектах, где погибло 8 человек, спасено – 2. Основная причина трагедий – купание в состоянии алкогольного опьянения, а также в необорудованных для отдыха местах.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, с 12 июня в городах Алушта, Евпатория, Феодосия и п. Песчаное Бахчисарайского района инспекторы ГИМС совместно с водолазно-спасательными группами Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым проводят профилактические мероприятия и патрулирование прибрежной акватории в местах массового скопления и отдыха людей, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Во время проведения патрулирования спасатели следят за общей обстановкой на воде, доводят населению информацию о правилах поведения, а также о мерах безопасности при купании и отдыхе на пляже. В случае выявления нарушений со стороны судоводителей и эксплуатантов пляжных территорий, применяются меры административного воздействия.

С начала года инспекторским составом центра ГИМС было проведено 566 надзорных и 65 профилактических патрулирований. Выявлено 55 административных правонарушений, — уточнили спасатели.


МЧС России напоминает:

  • количество жилетов должно соответствовать числу людей в лодке или на катере во время водной прогулки;
  • пользуйтесь водными атракционами (экскурсии на катерах, байдарках, ватрушках, бананах, прокат судов и гидроциклов) только у лицензированных организаций;
  • не управляй плавсредством в состоянии алкогольного опьянения;
  • ребенок до 12 лет должен быть постоянно в спасжилете на открытой палубе;
  • не упускай детей из виду ни на минуту.
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Ваша безопасность — ваша ответственность!

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