С начала года на водных объектах в Крыму погибло 8 человек

По информации ГУ МЧС России по РК, с начала года в Крыму произошло 11 происшествий на водных объектах, где погибло 8 человек, спасено – 2. Основная причина трагедий – купание в состоянии алкогольного опьянения, а также в необорудованных для отдыха местах.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, с 12 июня в городах Алушта, Евпатория, Феодосия и п. Песчаное Бахчисарайского района инспекторы ГИМС совместно с водолазно-спасательными группами Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым проводят профилактические мероприятия и патрулирование прибрежной акватории в местах массового скопления и отдыха людей, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Во время проведения патрулирования спасатели следят за общей обстановкой на воде, доводят населению информацию о правилах поведения, а также о мерах безопасности при купании и отдыхе на пляже. В случае выявления нарушений со стороны судоводителей и эксплуатантов пляжных территорий, применяются меры административного воздействия.

С начала года инспекторским составом центра ГИМС было проведено 566 надзорных и 65 профилактических патрулирований. Выявлено 55 административных правонарушений, — уточнили спасатели.



МЧС России напоминает:

количество жилетов должно соответствовать числу людей в лодке или на катере во время водной прогулки;

пользуйтесь водными атракционами (экскурсии на катерах, байдарках, ватрушках, бананах, прокат судов и гидроциклов) только у лицензированных организаций;

не управляй плавсредством в состоянии алкогольного опьянения;

ребенок до 12 лет должен быть постоянно в спасжилете на открытой палубе;

не упускай детей из виду ни на минуту.

Ваша безопасность — ваша ответственность!