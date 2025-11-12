С начала года в Крым туристами приехали более 6 миллионов человек

Более 6 млн туристов посетили Республику Крым с начала 2025 года, что на 16% больше аналогичного показателя 2024 года, доложил глава региона Сергей Аксенов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

С точки зрения поступлений в консолидированный бюджет, по итогам курортного сезона, мы видим, это на 2 млрд [рублей] больше, чем в прошлом году, на 2 млрд 200 тыс., — сказал он.

1 ноября Аксенов в своем Telegram-канале сообщал, что за десять месяцев 2025 года республику посетили порядка 6,4 млн туристов. 62% туристов прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24% — поездом, еще 14% — через исторические регионы.

По данным Управления ФНС России по Республике Крым за девять месяцев, в бюджеты всех уровней от туристической отрасли поступило свыше 5 млрд рублей, что более чем в два раза превышает показатель 2024 года.

источник: ТАСС

Просмотры: 2 124