С начала года в Крыму ликвидировано более шестидесяти «природных» пожаров

С начала года в Крыму ликвидировано свыше 60 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности. «Свежий пример» — возгорание лесной подстилки в Симферопольском районе

Вчера в 13:25, в ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» поступила информация о возгорании сухой растительности в районе с. Пионерское Симферопольского района. К месту происшествия оперативно выехало дежурное подразделение ПЧ с. Доброе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х человек и 1 ед. техники, сотрудники ГУ МЧС России по РК, а также Симферопольского лесхоза. По прибытии пожарных стало известно, что горит лесная подстилка. Существует угроза распространения огня на лесной массив. Крымские огнеборцы с применением хлопушек, ранцев «Ермак» и специализированной техники приступили к ликвидации возгорания, — сообщили в МЧС РК.

Тушение осложнялось сложным рельефом местности и сильным порывистым ветром, который постоянно менял своё направление и способствовал быстрому распространению огня. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, удалось избежать дальнейшего распространения огня. В течение 2 часов возгорание было локализовано и ликвидировано. Площадь не превысила 500 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины выясняются экспертами. Всего в ликвидации возгорания от сил РСЧС было задействовано 17 человек.

ГУ МЧС России по Республике Крым рекомендует неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности:

— не разводите костры и не используй открытый огонь;

— не сжигайте мусор, сухую растительность и иные отходы;

— очищайте собственные участки и прилагающую к ним территорию от сухой растительности путем сортировки мусора — не сжигания;

— не разрешайте детям баловаться со спичками.